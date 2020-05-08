  • الجمعة 08 مايو 2020
  • بتوقيت مصر02:53 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
المصريون تكشف مخطط "الهواري" في الجبلاية

أمر عاجل من "فيفا" لمسئولى "الجبلاية"

إقامة صلاة الجمعة بـ 3 دول عربية

إقامة صلاة الجمعة بـ 3 دول عربية

يا فرحة ما تمت.. سائق يعيد كورونا لدولة عربية بعد " صفر" إصابات

يا فرحة ما تمت.. سائق يعيد كورونا لدولة عربية بعد " صفر" إصابات

شوبير

خبر صادم من «شوبير» بشأن مسابقة الدوري

زوجة البشير

مصادرات جديدة لعقارات وأراضٍ لعائلة البشير

كورونا يوجد بالسائل المنوي للمصابين

صادم.. كورونا يوجد بالسائل المنوي للمصابين

المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء

"الوزراء" يزف بشرى سارة بشأن السينما والنوادى الرياضية

نجيب ساويرس

"كيدهن عظيم".. تعليق صادم من نجيب ساويرس على هذا الأمر

فيسبوك تفاجيء موظفيها بهذا القرار

فيسبوك تفاجيء موظفيها بهذا القرار

المسجد الاموي

عاصمة عربية تفتح مساجدها لإقامة صلاة الجمعة

شاهد..

شاب يوثق لحظة مقتله في مطاردة شرطية

قضايا وحوادث

الشاب الأمريكي
الشاب الأمريكي
Advertisements

أخبار متعلقة
#

يمارسان العلاقة الحميمة في حديقة عامة رغم «حظر كورونا»

#

بالفيديو.. شاب سعودي يغري فتاة بأمر محظور

#

كاميرا مراقبة توثق لحظة مقتل شاب على يد فتاة في السعودية

#

شاب يقتل نفسه بالخطأ لجذب اهتمام حبيبته

مطاردة

شاب امريكي

يوثق مقتله

وثق  شاب أمريكي، لحظة مقتله على يد الشرطة أثناء فراره، حيث كان يقود مركبته بطريقة عشوائية على إحدى الطرق السريعة في مدينة إنديانابوليس.

وكان رجال الشرطة  قد قاموا بمطاردة الشاب، بسبب قيادته العشوائية للسيارة، حيث اظهر البث الذي وثقه الشاب عملية مطاردة الشاب من قبل الشرطة، ومحاولته الفرار منهم، بقيادة مركبته بسرعة تصل إلى 90 ميلا في الساعة.

ويظهر البث الشاب وهو يقول: "أرجوكم ساعدوني"، بعد 10 دقائق من محاولته للفرار .

كما شوهد الشاب في الفيديو وهو يقفز من سيارته ويحاول الفرار سيرا على الأقدام، بينما يصرخ أحد رجال الشرطة: "توقف.. قف"، ليجيبه المشتبه به: "أنت قذر"، وبعدها انهال عليه سيل من الطلقات النارية سمع دويها في الفيديو.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

زحام الفتوى والسؤال.. وإيمان (الست غالية)

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» ابتكار كمامات للصم تظهر حركة الشفاه
» إعلامية شهيرة تبلغ عن صديقتها بسبب كورونا
» شاب يوثق لحظة مقتله في مطاردة شرطية
» إصابة لاعب اتحاد جدة السابق بـ "كورونا"
» بصحبة 3 شباب فتاة تلقي بنفسها من الطابق الرابع
» هجوم شرس من محمد هنيدي على أصحاب فيديو القطة
» "فيسبوك"و "جوجل" تتخذان هذا القرار بشأن موظيفهم
» تعليق مفاجئ من فيفي عبده على فبركة برنامجها
» صورة مؤثرة.. "حاكم كردفان " يمارس مهنة الفلاحة
» في هذه الدولة.. تحميل تطبيق "كوفيد 19 " أو الحبس 6 أشهر
» برشلونة يخوض أول مران له

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:36

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية