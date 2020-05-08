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إقامة صلاة الجمعة بـ 3 دول عربية

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إقامة صلاة الجمعة بـ 3 دول عربية
إقامة صلاة الجمعة بـ 3 دول عربية
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عبد القادر وحيد

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سوريا

لبنان

كردستان العراق

صلاة الجمعة

كورونا

بالرغم من وجود فيروس كورونا المستجد بالبلاد، إلا أن 3 دول عربية أقامت اليوم صلاة الجمعة، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة الوباء.

ففي سوريا أعلنت وزارة الأوقاف أنه تم اعتبارا من اليوم الجمعة، إعادة فتح المساجد "لصلاة الجمعة فقط" وفق ضوابط صحية محدّدة، مع استمرار تعليق باقي صلوات الجماعة مؤقتا.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الأوقاف السورية، فإن شعائر صلاة الجمعة ستؤدى وفق ضوابط صحية محدّدة تلزم المصلين بارتداء الكمامات والتباعد بينهم مسافة كافية والتعقيم عند باب المسجد، إضافة إلى إغلاق المواضئ ومصليات النساء وعدم حضور المرضى ومَن تظهر عليه أيّ أعراض شبيهة بأعراض كورونا.

كما افتتحت المساجد في لبنان أمام المصلين لإقامة صلاة الجمعة ضمن الشروط الوقائية للمرة الأولى منذ ظهور فيروس كورونا.

أما في كردستان العراق، فقد قررت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، إعادة فتح جميع المساجد اعتبارا من يوم الإثنين المقبل، مشددة على ضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية.

وقال المتحدث باسم الوزارة نبز إسماعيل، إن جميع المساجد في الإقليم ستعيد فتح أبوابها اعتبارا من الإثنين 11 مايو المقبل.

وأضاف أن القرار يشمل أداء صلاة الجمعة في جميع المساجد.

وأوضح أن القرار اتخذ بالتشاور مع اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا ووزارة الصحة"، مشدداً على وجوب الالتزام بالإرشادات الصحية.


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