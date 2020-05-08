» إصابة لاعب اتحاد جدة السابق بـ "كورونا"

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أظهرت الفحوصات الطبية، إصابة ثلاثة من نادي من جيريمو البرازيلي بفيروس كورونا، من ضمنهم دييجو سوزا لاعب فريق اتحاد جدة السابق، وفقا لما كشفته صحيفة "جلوبو" البرازيلية.

وتابعت الصحيفة أن سوزا الذي لعب من قبل في صفوف اتحاد جدة من قبل، أصيب بفيروس كورونا، بالإضافة إلى أثنين من موظفي النادي، ومن المقرر أن يخضع اللاعب للعزل الصحي 14 يوما، بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا.

وكان دييجو سوزا لعب بقميص اتحاد جدة موسم 2012، وشارك مع النمور في 8 مباريات فقط، سجل خلالهم 3 أهداف.


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