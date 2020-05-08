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"فيسبوك"و "جوجل" تتخذان هذا القرار بشأن موظيفهم

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"فيسبوك"و "جوجل"
"فيسبوك"و "جوجل"
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متابعات- أمينة عبد العال

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الفيسبوك

جوجل

فيروس كورونا

 أعلنت كلا من شركة "جوجل" و "الفيسبوك" أنهما سيمدان قرار السماح للموظفين بالعمل من المنزل حتى نهاية العام الحالي.

وأعلن المتحدث باسم "الفيسبوك " أن أي شخص يستطيع القيام بعمله عن بعد يمكنه اختيار العمل من المنزل حتى نهاية العام لافتا إلي أن فيسبوك ستصدر قائمة بالموظفين المطلوب منهم الحضور، حسبما نشرت" مصراوي".

وصرح ساندر بيتشاي،الرئيس التنفيذي لشركة "جوجل" بأن الموظفين الذين بحاجة إلي العودة إلي المكتب يمكنهم فعل ذلك بدء من يوليو مع تطبيق إجراءات الأمان ، لافتا إلي أن الموظفين الذين يستطيعون العمل من المنزل يمكنهم الاستمرار حتى نهاية العام .

جدير بالذكر أن " الفيسبوك" من أوائل الشركات التي طالبت موظفيها بالعمل عن بعد كما منحت الموظفين 1000 دولار مكافآت مقابل تكاليف العمل من المنزل ورعاية الأطفال، منذ بدء انتشار فيروس"كورونا" المستجد حول العالم.

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