» بصحبة 3 شباب فتاة تلقي بنفسها من الطابق الرابع

08 مايو 2020 - 01:42 م

أدي سقوط فتاة في العقد الثاني من عمرها من شرفة بالطابق الرابع في المعصرة إلي مطالبة نيابة حلوان المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة لكشف غموض الواقعة.

كما أمرت النيابة بحبس 3 شباب برفقتها علي ذمة التحقيقات ، وطلبت التقرير الطبي عن حالة الفتاة لحين سماع أقوالها لاستكمال التحقيقات ، كما استدعت عدد من الجيران لسماع أقوالهم، حسبمانشرت "الوفد".

وكان رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة ، المقدم محمد مجدي، قد تلقي إشارة من مستشفي القصر العيني بوصول فتاة بحالة خطيرة ومصابة بكسور وكدمات بجسدها مدعية اختلال توازنها مما أدي لسقوطها من أعلي العقار، و تم تشكيل فريق بحث لتكثيف التحريات لكشف غموض سقوط الفتاة والتأكد من وجود شبهة جنائية للحادث من عدمه.