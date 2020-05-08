  • الجمعة 08 مايو 2020
  • بتوقيت مصر02:52 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
المصريون تكشف مخطط "الهواري" في الجبلاية

أمر عاجل من "فيفا" لمسئولى "الجبلاية"

إقامة صلاة الجمعة بـ 3 دول عربية

إقامة صلاة الجمعة بـ 3 دول عربية

يا فرحة ما تمت.. سائق يعيد كورونا لدولة عربية بعد " صفر" إصابات

يا فرحة ما تمت.. سائق يعيد كورونا لدولة عربية بعد " صفر" إصابات

شوبير

خبر صادم من «شوبير» بشأن مسابقة الدوري

زوجة البشير

مصادرات جديدة لعقارات وأراضٍ لعائلة البشير

كورونا يوجد بالسائل المنوي للمصابين

صادم.. كورونا يوجد بالسائل المنوي للمصابين

المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء

"الوزراء" يزف بشرى سارة بشأن السينما والنوادى الرياضية

نجيب ساويرس

"كيدهن عظيم".. تعليق صادم من نجيب ساويرس على هذا الأمر

فيسبوك تفاجيء موظفيها بهذا القرار

فيسبوك تفاجيء موظفيها بهذا القرار

المسجد الاموي

عاصمة عربية تفتح مساجدها لإقامة صلاة الجمعة

تعليق مفاجئ من فيفي عبده على فبركة برنامجها

الصفحة الأخيرة

فيفي عبده
فيفي عبده
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

مسلسل يكشف فبركة برنامج فيفي عبده

#

تعليق صادم من فنان كويتي على أحداث شغب المصريين

#

تعليق صادم من حارس الريال على منح برشلونة لقب الدوري

#

فنانة شهيرة تظهر بالحجاب وبدون مكياج وتبرر لجمهورها السبب

فيفي عبده

فبركة

خلي بالك من فيفي

علقت الفنانة فيفي عبده، من خلال برنامج MBCTrending ، بالقول : إن ضيوف برنامجها "خلي بالك من فيفي" ليس عندهم علم بالمقلب الذي يتعرضون له من خلال البرنامج.

وقالت فيفي عبده، :"الضيوف بيشفقوا عليا لأنهم عارفين إنه ديما بيتعمل فيا مقالب .. انا طيبة جدا .. اغلب الحلقات انا بضحك والمخرج يقولي امسكي نفسك يا فيفي ... يوم حلقة محمود الليثي مقدرتش امسك نفسي .. تجربة جديدة".

وتابعت :"لا الضيوف لما بيجوا مبيبقوش عارفين .. انا مببقاش عارفة حتى ايه اللي هيتعمل في الضيف .. بيتقالي على الأير بيس بيتقالي مين على الباب واطلع استقبله .. اللي جايين جايين انهم يقعدوا مع فيفي وميعرفوش اي حاجة".

وكان مسلسل "فرصة تانية" للفنانة ياسمين صبري،قد كشف فبركة برنامج "خلي بالك من فيفي" الذي تقدمه الفنانة فيفي عبده، وذلك بسبب "الفيلا" التي يتم التصوير بها.

من المفترض أن برنامج  "خلي بالك من فيفي" تعتمد فكرته على زيارة النجم لـ فيفي عبده، في منزلها، وبعرض مسلسل "فرصة تانية" نكتشف أن هذة الفيلا ما هي إلا لوكيشن تصوير، حيث تدور أحداث المسلسل بها، وهي الفيلا التي تسكن بها أيتن عامر، ووالدها الفنان أشرف ذكي، ضمن أحداث المسلسل.

ويتضح أن هذه الفيلا، ليست منزل فيفي عبده، فكيف يكون الضيف من أصدقاء فيفي عبده في الوسط الفني، ويجهل منزلها الحقيقي؟ ولما لم يتم التصوير داخل الفيلا الحقيقية الخاصة بفيفي عبده؟ إلا اذا كان الضيف بالفعل على علم بالمقلب.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

زحام الفتوى والسؤال.. وإيمان (الست غالية)

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» إعلامية شهيرة تبلغ عن صديقتها بسبب كورونا
» شاب يوثق لحظة مقتله في مطاردة شرطية
» إصابة لاعب اتحاد جدة السابق بـ "كورونا"
» بصحبة 3 شباب فتاة تلقي بنفسها من الطابق الرابع
» هجوم شرس من محمد هنيدي على أصحاب فيديو القطة
» "فيسبوك"و "جوجل" تتخذان هذا القرار بشأن موظيفهم
» تعليق مفاجئ من فيفي عبده على فبركة برنامجها
» صورة مؤثرة.. "حاكم كردفان " يمارس مهنة الفلاحة
» في هذه الدولة.. تحميل تطبيق "كوفيد 19 " أو الحبس 6 أشهر
» برشلونة يخوض أول مران له
» الماء قد يكون ساما إذا تناولته بهذه الطريقة في رمضان

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:36

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية