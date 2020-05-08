صادم.. كورونا يوجد بالسائل المنوي للمصابين

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عبد القادر وحيد- متابعات

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المصابين

كورونا

السائل المنوي

دراسة صينية

كشفت دراسة صينية عن أن فيروس كورونا قد ينتقل عن طريق ممارسة العلاقة الحميمية، بحسب ما ذكره موقع الحرة.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميريكية أنه تم اكتشاف الفيروس في السائل المنوي لأشخاص مصابين وآخرين تعافوا من الوباء.

وبحسب الصحيفة فقد قام باحثون في أحد المستشفيات بمقاطعة هانان الصينية بتحليل عينات سائل منوي أخذت من 38 رجلا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

كما أظهرت النتائج أن واحدا من كل ستة أشخاص كان لديه آثار للفيروس في السائل المنوي، بما في ذلك أولئك الذين تعافوا، منوهة أن الدراسة الصينية لم تثبت أن الفيروس يمكن أن ينتقل عن طريق الجنس، لكنها أشارت فقط إلى وجود إمكانية لذلك بسبب وجود آثار الفيروس في السائل المنوي.

وأوضح كبار خبراء الأمراض المعدية بأن النتائج لم تكن مفاجئة، لأن فيروسات مثل زيكا" و"إيبولا" كانت موجودة أيضا في عينات السائل المنوي للمرضى، في فترة انتشارها.

ودفعت النتيجة الفريق البحثي الصيني إلى التحذير من ممارسة العلاقة الحميمية، قائلة:  الامتناع عن ممارسة الجنس أثناء الإصابة، وخلال فترة الشفاء، سيكون قرارا حكيما.

كما أشارت الصحيفة إلى أنه لم يتم إجراء أي متابعة للرجال لمعرفة ما إذا كان الفيروس قد نجا لفترات طويلة في السائل المنوي.


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