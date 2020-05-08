» برشلونة يخوض أول مران له

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خاض فريق برشلونة الإسباني، أول مران له منذ توقف مسابقة الدوري الإسباني من شهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتدرب فريق برشلونة على ثلاث ملاعب بالمدينة الرياضية، في ظل التزام الفريق بقرار رابطة الدوري الإسباني بخوض التدريبات بصورة فردية، وفقا لصحيفة " سبورت" الإسبانية.

وظهر جميع لاعبو فريق برشلونة على رأسهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وهم يتدريون بشكل منفرد، حيث خلت التدريبات من أي تجمعات طوال المران، تنفيذا للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.



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