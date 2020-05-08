مصادرات جديدة لعقارات وأراضٍ لعائلة البشير

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العقارات

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مصادرة

البشير

عائلة البشير

كشفت لجنة سودانية لمكافحة الفساد أمس الخميس عن اعتزامها مصادرة لعدد من قطع الأراضي الكبيرة والعقارات السكنية في العاصمة الخرطوم تابعة لعائلة الرئيس المعزول عمر البشير.

وقالت اللجنة إنها خلصت التحقيقات إلى أنه تم الحصول عليها بشكل كبير بسبب العلاقات الأسرية المقربة من الرئيس المعزول.

وأضافت أنها صادرت عقارات من صهر وأبناء وبنات إخوة البشير وكذلك من وزير سابق للدفاع كان حليفا مقربا من البشير.

وقامت اللجنة بنقل ملكية الأراضي المصادرة إلى وزارة المالية، والتي بلغت مساحتها الإجمالية حوالي 92 ألف متر مربع.

من ناحية أخرى حلت اللجنة أيضا مجالس إدارة شركة مطارات السودان القابضة وشركة مطار الخرطوم الدولي بسبب اتهامات بالفساد.

يذكر أن اللجنة تباشر أعمالها بقرار من النائب العام بتفكيك النظام الذي بناه البشير، وذلك بعد الإطاحة به في أبريل 2019.

كما تشرف اللجنة على تحقيقات في جرائم تتعلق بالمال العام والفساد من جانب البشير وأفراد عائلته.


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