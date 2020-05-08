عاصمة عربية تفتح مساجدها لإقامة صلاة الجمعة

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متابعات- أمينة عبد العال

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سوريا

دمشق

كورونا

المسجد الأموي

 تداولت بعض المواقع الإخبارية لقطات لتوافد المواطنين للمسجد الأموي بالعاصمة السورية دمشق استعداد لخطبة وصلاة الجمعة.

ويظهر مقطع الفيديو الذي نشرته قناة"روسيا اليوم" لقطات حية للمسجد وهو يستقبل المواطنين مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بين المصلين.

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف الروسية أعلنت في بيان لها عن فتح المساجد لصلاة يوم الجمعة فقط اعتبارا من اليوم الجمعة مع استمرار تعليق باقي الصلوات مؤقتا.  

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