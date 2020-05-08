» "مرسى علم" يستقبل رحلتي طيران من إسطنبول

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متابعات - محمد إبراهيم

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تركيا

اسطنبول

فيروس

كورونا

طيران

يستقبل مطار مرسي علم الدولي، رحلتي طيران من مطار إسطنبول تقل المصريين للعائدين من تركيا، وذلك حسب جدول التشغيل المعلن بالمطار لاستقبال المصريين العائدين من عدة دول عربية وأجنبية طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة المصرية بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران.

الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر،  قال إنه سيتم خضوع الركاب للحجر الصحي، بالإضافة إلى تعقيم جميع حقائبهم وتجهيز فرق طبية لمراقبة الحالة الصحية للمصريين ومرافقتهم في فنادق الإقامة المخصصة لهم.


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