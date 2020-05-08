» الوزراء: ارتداء الكمامة إجباري في الأيام المقبلة

08 مايو 2020 - 11:17 ص

أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن ارتداء الكمامة سيكون إجباريا عندما تفتح المصالح الحكومية والأماكن المغلقة ودور السينما والمسارح وغيرها ومن لم يرتدي الكمامات ستوقع عليه العقوبة .

ولفت في مداخلته الهاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي علي القناة الأولي المصرية إلي أنه سيكون هناك عقوبات علي من لم يتبع الإجراءات الطبية الاحترازية المتبعة عندما تعود الحياة تدريجيا خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن مصر اتخذت الإجراءات اللازمة حتى لا تعاني مثل الدول الأخري التي أصبح اقتصادها ينزف بسبب فيروس"كورونا" المستجد، قائلا:" نحن كان لدينا بعد نظر في ذلك عندما قمنا باستمرار عجلة الإنتاج مع إتباع الضوابط الطبية خلال فترة الحظر الجزئي".