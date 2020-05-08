  • الجمعة 08 مايو 2020
  • بتوقيت مصر01:11 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء

"الوزراء" يزف بشرى سارة بشأن السينما والنوادى الرياضية

نجيب ساويرس

"كيدهن عظيم".. تعليق صادم من نجيب ساويرس على هذا الأمر

فيسبوك تفاجيء موظفيها بهذا القرار

فيسبوك تفاجيء موظفيها بهذا القرار

زوجة البشير

مصادرات جديدة لعقارات وأراضٍ لعائلة البشير

المسجد الاموي

عاصمة عربية تفتح مساجدها لإقامة صلاة الجمعة

كورونا

مفاجأة.. علاج صيني تقليدي لعلاج فيروس كورونا

رئيس مجلس الوزراء

الوزراء ترد علي 7 شائعات وحقائق عن"كورونا"

ملك تايلاند مع 20 امرأة

تفاصيل مثيرة لملك تايلاند مع 20 امرأة في فندق الحظر

صلاح

«صلاح» ضمن أفضل تشكيل مثالي بالدوري الإنجليزي

ماذا قال الطبلاوي عن مشاري راشد قبل وفاته

ماذا قال الطبلاوي عن مشاري راشد قبل وفاته

الوزراء: ارتداء الكمامة إجباري في الأيام المقبلة

الحياة السياسية

المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء
المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

الوزراء: في هذا التوقيت ستكون الكمامة إجبارية

#

«لازم نقف جنبهم».. وزارة الصحة تدعو المواطنين للتبرع بالدم

#

"الصحة العالمية" تتوقع ارتفاعا كبيرا بإصابات كورونا في العراق

#

وزير الإعلام يحذر المواطنين من السيناريو الثالث المرعب

مجلس الوزراء

المصالح الحكومية

الكمامة

أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن ارتداء الكمامة سيكون إجباريا عندما تفتح المصالح الحكومية والأماكن المغلقة ودور السينما والمسارح وغيرها ومن لم يرتدي الكمامات ستوقع عليه العقوبة .

ولفت في مداخلته الهاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي علي القناة الأولي المصرية إلي أنه سيكون هناك عقوبات علي من لم يتبع الإجراءات الطبية الاحترازية المتبعة عندما تعود الحياة تدريجيا خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن مصر اتخذت الإجراءات اللازمة حتى لا تعاني مثل الدول الأخري التي أصبح اقتصادها ينزف بسبب فيروس"كورونا" المستجد، قائلا:" نحن كان لدينا بعد نظر في ذلك عندما قمنا باستمرار عجلة الإنتاج مع إتباع الضوابط الطبية خلال فترة الحظر الجزئي".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

زحام الفتوى والسؤال.. وإيمان (الست غالية)

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» في هذه الدولة.. تحميل تطبيق "كوفيد 19 " أو الحبس 6 أشهر
» برشلونة يخوض أول مران له
» الماء قد يكون ساما إذا تناولته بهذه الطريقة في رمضان
» "مرسى علم" يستقبل رحلتي طيران من إسطنبول
» بفيديو لـ "فيفي عبده".. فنانة شهيرة تشعل مواقع التواصل
» اندلاع حريق بقناة إيرانية أثناء تسجيل مسابقة
» الوزراء: ارتداء الكمامة إجباري في الأيام المقبلة
» محمد هنيدي يعلق بآية قرآنية ويثير الجدل
» حقيقة إصابة مدرب "الدراويش" بكورونا
» 3 إصابات جديدة بـ "كورونا" بالدوري الإسبانى
» التحريات تكشف عن مفاجئة صادمة في دهس فرد الأمن بالهرم

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:36

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية