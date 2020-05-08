«صلاح» ضمن أفضل تشكيل مثالي بالدوري الإنجليزي

08 مايو 2020 - 11:10 ص

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC "، نتيجة استفتائها عن أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي والتشكيل المثالي لموسم 2019/2020، ليتواجد الدولي المصري محمد صلاح بها.

الشبكة أجرت استفتاءً باختيار الجماهير، وسيطر لاعبو ليفربول على التشكيل المثالي لموسم 2019-2020، حيث تواجد منه سبعة لاعبين، واثنان من مانشستر سيتي، ولاعب واحد من يونايتد، وآخر من ليستر سيتي.

وجاء التشكيل المثالي بحسب ما نشرته BBC

حراس المرمى: أليسون بيكر (ليفربول).

خط الدفاع: أندري روبرتسون (ليفربول)، كاجلار سويونكو (ليستر سيتي)، فيرجيل فان دايك (ليفربول)، ترينت أرنولد (ليفربول).

خط الوسط: برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد)، هندرسون (ليفربول)، كيفين دي بروين (مانشستر سيتي).

خط الهجوم: ساديو ماني (ليفربول)، سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي)، محمد صلاح (ليفربول).