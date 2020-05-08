  • الجمعة 08 مايو 2020
  • بتوقيت مصر11:32 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ملك تايلاند مع 20 امرأة

تفاصيل مثيرة لملك تايلاند مع 20 امرأة في فندق الحظر

صلاح

«صلاح» ضمن أفضل تشكيل مثالي بالدوري الإنجليزي

ماذا قال الطبلاوي عن مشاري راشد قبل وفاته

ماذا قال الطبلاوي عن مشاري راشد قبل وفاته

دار مصر

بشري سارة من الإسكان : 2662 وحدة سكنية في 8 مدن جديدة

في 15 رمضان.. جلس على سريره الذهبي في القاهرة وقام بهذا الأمر

في 15 رمضان.. جلس على سريره الذهبي في القاهرة وقام بهذا الأمر

الطبلاوي

نجل الطبلاوي يكشف هذا الأمر عن والده

مكرم محمد أحمد: السادات كان عبقريا وفاق عبد الناصر

مكرم محمد أحمد: السادات كان عبقريا وفاق عبد الناصر

تركي الحمد : البهائم أفضل من هؤلاء

تركي الحمد : البهائم أفضل من هؤلاء

خالد الغندور

"الغندور" يفتح النار على اللجنة الخماسية بالجبلاية

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

شاهد..

تركي الحمد : البهائم أفضل من هؤلاء

الحياة السياسية

تركي الحمد : البهائم أفضل من هؤلاء
تركي الحمد : البهائم أفضل من هؤلاء
Advertisements

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

تدوينة صادمة من تركي الحمد للفلسطينيين

#

تركي الحمد: حان الوقت للتخلص من هذا الأمر

#

تدوينة صادمة من "تركي الحمد" لـ "بشار الأسد"

#

"هؤلاء أولى من الحج".. رسالة قوية من وزير الأوقاف للقادرين

الإنسانية

أخبار السعودية

تركي الحمد

البهيمة

قال الكاتب السعودي تركي الحمد إنه يوجد من البهائم من هو أوفى لصاحبه  من البشر .

وأضاف تركي الحمد في تعليقه على مقطع فيديو على حسابه في تويتر : " نعم..حتى البهيمة..ولكن هنالك أناس أقل من البهيمة".

وكان حساب عالم الافتراس، قد نشر مقطع فيديو يظهر هجوم على شخص من قبل بعض الأفراد، والذين انهالوا عليه، ضربا بالهراوات، حيث خلصه ثوره من عملية ضرب مبرحة.

وعلق الحساب على الفيديو بالقول : " حتى البهيمة لاتنسى صاحبها الذي يعتني بها وتدافع عنه".

وتفاعل العديد من متابعي الحمد مع تدوينته : " يالله .. ما هذا المشهد الكارثي في تاريخ ما يُسمى إنسانية..  الإنسان شر الإنسان، وصحيح ما يقال إن الحيوان يهجم إذا جاع والإنسان يهجم إذا شبع.. يُحكى في قريتنا.. إن إحدى الجدات كانت تدعي الله لأغنامها، يقال أن أغنامها لم تتجاوز حدود القرية يوماً وكانت الأغزر نتاجاً والاوفر حليبا"ً .

وعلق آخر : " صدقت حتى البهايم تعرف حدود فطرتها إلا بعض البشر شذوذهم الفكري والعقلي خارج حدود البشرية والحيوان".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

زحام الفتوى والسؤال.. وإيمان (الست غالية)

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» محمد هنيدي يعلق بآية قرآنية ويثير الجدل
» حقيقة إصابة مدرب "الدراويش" بكورونا
» 3 إصابات جديدة بـ "كورونا" بالدوري الإسبانى
» التحريات تكشف عن مفاجئة صادمة في دهس فرد الأمن بالهرم
» الزمالك يحدد قيمة تسويق "سيسيه" الصيف المقبل
» تعرف على آخر موعد لقراءة سورة الكهف وفضائلها
» 14 عاملا ضحية السرير القاتل
» فنان شهير؛ "نصلي من أجل كورونا"
» متحدث الوزراء: أول يونيو سنبدأ التعايش مع كورونا
» الجيش السعودي يشارك في تطبيق حظر التجوال
» السيجارة الإلكترونية.. تصيب بهذا المرض الخطير

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:36

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية