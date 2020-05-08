مستشار الرئيس لشئون الصحة: أجرينا 100 ألف تحليل PCR

08 مايو 2020 - 01:10 ص

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، أن زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا أمرا متوقعا، مشددا على أن الحكومة وضعت سيناريوهات للتعامل مع هذه الأرقام، وأجرت ما يزيد عن 100 ألف تحليل pcr.



وأشار مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، تقديم الإعلامي رامي رضوان، إلى أنه الحكومة تجري تحاليل دورية للطواقم الطبية للتأكد من سلامتهم.



وناشد تاج الدين المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، قائلا: "يجب على المواطنين الابتعاد عن التجمعات واستخدام الكمامات في الأماكن المغلقة"، وأكد أن الالتزام هو السبيل الوحيد للحد من انتشار المرض.

