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مستشار الرئيس لشئون الصحة: أجرينا 100 ألف تحليل PCR

الحياة السياسية

الدكتور محمد عوض تاج الدين
الدكتور محمد عوض تاج الدين
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المصريون ـ متابعات

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أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، أن زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا أمرا متوقعا، مشددا على أن الحكومة وضعت سيناريوهات للتعامل مع هذه الأرقام، وأجرت ما يزيد عن 100 ألف تحليل pcr.
وأشار مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، تقديم الإعلامي رامي رضوان، إلى أنه الحكومة تجري تحاليل دورية للطواقم الطبية للتأكد من سلامتهم.
وناشد تاج الدين المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، قائلا: "يجب على المواطنين الابتعاد عن التجمعات واستخدام الكمامات في الأماكن المغلقة"، وأكد أن الالتزام هو السبيل الوحيد للحد من انتشار المرض.
وتابع مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية: "مازلنا في مرحلة التفاوض للحصول على عقار ريمديسيفير لعلاج مصابي كورونا"، مضيفا الحكومة تتابع كل التجارب العلاجية في العالم وتطبق ما يتناسب معنا من أجل الوصول لنسب شفاء عالية.

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