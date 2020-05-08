زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب العاصمة الإيرانية

08 مايو 2020 - 01:00 ص

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات، العاصمة الإيرانية طهران، مساء الخميس.



وأفاد بيان صادر عن مركز الزلزال في جامعة طهران، أن مركز الهزة الأرضية يقع في قضاء "دماوندي" التابعة لطهران.

وذكر البيان أن الزلزال وقع في تمام الساعة 00: 48 بالتوقيت المحلي (20: 48 ت.غ)، على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.