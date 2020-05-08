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كورونا.. إسرائيل تسجل وفاة و71 إصابة

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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الخميس، تسجيل حالة وفاة بـ"كورونا" و71 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأفادت الوزارة، في بيان، بأن حصيلة إصابات "كورونا" في إسرائيل ارتفعت بذلك إلى 16 ألفا و381 إصابة بينها 240 حالة وفاة.
وأشارت أن من بين إجمالي المصابين 83 حالة وصفت بـ"الحرجة".
فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 10 آلاف و873 بعد تسجيل 236 حالة شفاء جديدة، وهم محسوبون من إجمالي المصابين، حسب الوزارة.
من جانبها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، عبر موقعها الإلكتروني، إن عدد المصابين الذي أعلن عنهم الخميس، هو الأعلى خلال الأيام الثلاثة الماضية.
والإثنين الماضي، أعلنت الحكومة الإسرائيلية تخفيف القيود التي فرضتها قبل نحو الشهرين؛ إثر انخفاض أعداد المصابين بالفيروس بعد تسجيل نسبة شفاء مرتفعة. -

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