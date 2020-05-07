رسميا.. الرئيس الإسرائيلي يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة

07 مايو 2020 - 10:20 م

كلّف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، الخميس، رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، رسميا، بتشكيل الحكومة المقبلة.



وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، إن "ريفلين، كلّف نتنياهو، بتشكيل الحكومة، إثر توصية 72 نائبا في الكنيست (البرلمان) بذلك".

وذكرت أن نتنياهو، أمامه مهلة أسبوعين غير قابلة للتمديد لتشكيل حكومة.

ويشير تكليف ريفلين لنتنياهو، أنّ إسرائيل لن تُجري انتخابات رابعة، حسب القناة.

وفي وقت سابق الخميس، وقّع 72 نائبًا في الكنيست على طلب توصية قدم إلى رئيس البلاد، لتكليف نتنياهو، بتشكيل الحكومة المقبلة.

ويشكّل الـ72 نائباً، الغالبية في الكنيست، الذي يضم 120 نائبا.

وتأتي توصية النواب قبل انتهاء المهلة المحددة قانونيًا للكنيست (21 يوما)، للتوصية بأحد أعضائه لتشكيل الحكومة عند منتصف ليلة الخميس/ الجمعة.

كما صادق الكنيست، الخميس، على قانون "التناوب"، ليتيح تشكيل حكومة يتناوب نتنياهو، على رئاستها، مع زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس.

وكان حزبا "الليكود" اليميني برئاسة نتنياهو، و"أزرق أبيض"، أعلنا في بيان مشترك، الأربعاء، أن الحكومة الجديدة ستؤدي اليمين القانونية أمام الكنيست، الأربعاء المقبل.

وبموجب اتفاق الحزبين، يرأس نتنياهو الحكومة لمدة 18 شهرا، يتولى خلالها غانتس منصب نائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع، قبل أن يترأس الحكومة لمدة 18 شهرا.







