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إيطاليا.. استئناف ممارسة الطقوس الدينية في الكنائس

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وقعت الحكومة الإيطالية، الخميس، مع الكنيسة الكاثوليكية، بروتوكولا حول استئناف ممارسة الطقوس الدينية في الكنائس اعتبارا من 18 مايو/ أيّار الحالي، بما يوفي شروط السلامة ومسافة التباعد الاجتماعي.
وأفاد مراسل الأناضول، أن رئيس الوزراء جوزيبي كونته، ووزيرة داخليته لوسيانا لامورجيز، ورئيس "المؤتمر الأسقفي الإيطالي" الكاردينال جوالتييرو باسيتي، وقعوا على بروتوكول، ينظّم الطقوس الدينية في الكنائس بما يوفي شروط السلامة ومسافة التباعد الاجتماعي.
وأوضح أنه بموجب البروتوكول، ستعود الكنائس لتنظيم الطقوس الدينية اعتبارا من 18 مايو الحالي.
ويأتي توقيع البرتوكول في ظل انتقال إيطاليا إلى المرحلة الثانية في مكافحة فيروس كورونا، التي بدأت في 4 مايو، في إطار العودة تدريجيا إلى الحياة الطبيعية.
بدوره أشار المدير العام للدفاع المدني (الحماية المدنية) الإيطالي أنجيلو بوريللي، خلال اتصاله عبر الفيديو مع اللجنة الدستورية لمجلس النواب إلى احتمال تشديد الإجراءات مجددا في حال ارتفاع حالات الإصابات بالفيروس.
وفي السياق نفسه، أعلن الدفاع المدني، في بيان، الخميس، ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 29 ألفا و958، إثر وفاة 274 خلال آخر 24 ساعة.
وأضاف أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 215 ألفا و858، بعد تشخيص 3 آلاف و31 حالة جديدة.
وأوضح أن عدد الذين يخضعون للرعاية في أقسام العناية المركزية بلغ 1311.
وأشار إلى إجراء مليونين و281 ألفا و288 اختبار لفيروس كورونا بالبلاد. -

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