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إسقاط دعوى جنائية ضد مستشار ترامب السابق

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المصريون ووكالات

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أعلنت وزارة العدل الأمريكية اليوم الخميس، إسقاط دعوى جنائية ضد مستشار ترامب السابق مايكل فلين، بعد أسبوع من إعلان الرئيس الأمريكي إمكانية إعادته لإدارته.
وتأتي هذه الخطوة على الرغم من أن المدعين في السنوات الثلاث الماضية أكدوا أن فلين كذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن محادثاته مع السفير الروسي في مقابلة جرت في يناير 2017.
وفلين هو أول عضو بإدارة ترامب يقر بجرمه في جريمة حقق فيها المدعي الخاص روبرت مولر بشأن مزاعم محاولات روسيا التدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، واحتمال تواطؤ مساعدين لترامب في ذلك.
وبموجب اتفاق الإقرار بالذنب، اعترف فلين أمام محكمة في واشنطن بأنه كذب عندما سأله محققو مكتب التحقيقات الفيدرالي عن محادثاته مع سفير روسيا بواشنطن آنذاك سيرغي كيسلياك، قبل أسابيع من تولي ترامب السلطة.
وينفي الرئيس الأمريكي معرفته بأي شيء عن اتصالات مسؤولي حملته الانتخابية مع الروس، كما تنفي روسيا اتهامها بالتدخل في الحملة الانتخابية للرئيس ترامب.

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