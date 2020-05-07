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الكرملين: بوتين وماكرون يؤكدان أهمية التعاون الثنائي

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بوتين وماكرون
بوتين وماكرون
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المصريون ـ متابعات

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أجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والفرسي إيمانويل ماكرون اتصالا هاتفيا اليوم، أكدا خلاله أهمية التعاون الثنائي بين روسيا وفرنسا في محافكة جائحة فيروس كورونا.
وذكر بيان صدر عن الكرملين أعقب المكالمة، أن بوتين وماكرون تبادلا في مستهل الحديث «التهاني الحارة بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على الفاشية الذي يمثل جزءا من التاريخ المشترك لروسيا وفرنسا».
وأشار الرئيس الروسي إلى أن «العمل البطولي لطياري فوج نورماندي-نيمان الجوي الذين قاتلوا على الجبهة السوفيتية الألمانية، سيبقى دائما في ذاكرة الروس».
وقدم الرئيسان إلى المحاربين القدامى في روسيا وفرنسا أطيب تمنياتهما بالسعادة والعافية والرخاء.
ولدى بحثهما مواجهة فيروس كورونا، أكد بوتين وماكرون «أهمية التعاون الثنائي القائم على هذا الصعيد»، كما تطرقا إلى سير الاستعدادات لعقد مؤتمر عبر الفيديو لقادة الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن لبحث الجهود الدولية المبذولة لاحتواء أزمة كورونا.
كما تبادل الجانبان الآراء حول الملفات الدولية الملحة، بما في ذلك التسوية في أوكرانيا وليبيا، واتفقا على مواصلة الاتصالات على شتى المستويات.

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