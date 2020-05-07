المصريون يستهلكون 80 مليار سيجارة سنويا

07 مايو 2020 - 10:50 م

أكد الدكتور جمال شعبان استشاري القلب أن لغة الأرقام توضح الكثير من الحقائق فيما يخص كارثة التدخين في مصر.



وتابع شعبان خلال تقديمه برنامج رب زدني علما المذاع على قناة صدى البلد، أن شرائح التدخين تتنوع بين أطفال ويبلغ عددهم 70 ألف حتى 9 سنوات وتحت 15 عام أكثر من نصف مليون طفل مدخن والسجائر تستهلك 7 مليار جنيه يمكن الاستفادة منهم فيما هو مفيد بالإضافة إلى استهلاك مثلهم في العلاج.



وأشار إلى ان السجائر معول من معاول هدم الحضارات وتطرح من الرصيد القومي فعندما نعلم أن المصريين يستهلكوا 4 مليار علبة سجائر أي 80 مليار سيجارة ونحتل مرتبة متقدمة بين الدول المنتشر بها التدخين.

