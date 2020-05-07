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"الهلالي" يكشف: غسل الميت سنة وأهم شيء الدفن

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سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر
سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر
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المصريون ـ متابعات

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قال الدكتور سعد الدين هلالي إن الرشد الديني في عصر كورونا معناه حماية الإنسان من خطر قاتل فكان غلق المساجد لحماية الأرواح هو تقرب إلى الله وتحمل للمسئولية وقريبا تنتهي الغمة وتعود المساجد لسابق عهدها وتعمر بالمصلين.
وأضاف في برنامج "كن أنت" على القناة الأولى، أن صلاة الجنازة أصبحت في أقل الحدود لمنع نقل العدوى وأصبح العزاء والدعاء بالهاتف مقبولا. 
وأكد أن غسل الميت في رأي الإمام مالك سنة وأهم شيء الدفن، وهذه أهمية الآراء المختلفة لمن يخاف من الاقتراب من الميت له الأخذ بهذا الرأي وللأخر اتخاذ الاجراءات الصحية الوقائية وإتمام الغسل. 
وأضاف أن الصلاة على الميت تجوز غيابيا وأيضا تجوز الصلاة على الميت بعد الدفن وليس قبله، وهناك الرأي القائل بجواز الفطر خوفا من التعرض للمرض وعليه الإعادة أو الإطعام وهو رأي الجمهور، وهناك أيضا دعوات إخراج الزكاة قبل موعدها في بدايةرمضان لوجود الجائحة، وهذه نماذج متعددة وغيرها كثير عن الرشد الديني الذي احتجنا لتطبيقه في ظل ظروف فيروس كورونا. 

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