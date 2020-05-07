مفاجأة.. "كورونا" سيكون موسمي وسينشط في بداية الشتاء

07 مايو 2020 - 10:00 م

كشف الدكتور هانى الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق، أن هناك العديد من الاختبارات للوصول لعلاج فيروس كوورنا المستجد او الوصول لمصل له، مؤكدًا ان الاختبارات السريرية جارية في العديد من الأدوية بالإضافة إلى حقن بلازما المتعافين للمصابين بفيروس كورونا.



وأضاف "الناظر"، خلال حديثه ببرنامج "هذا الصباح" تقديم الإعلامية "خلود زهران" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، ان نتائج استخدام دواء الإيبولا جيدة جدًا ولذلك تعاقدت مصر مع الشركة للحصول على حصتها من الدواء للمشاركة فى التجارب السريرية، مشيرا الى أن الدواء من الممكن ان يكون فعال بشكل كبير فى علاج مرضى فيروس كورونا.



وأوضح أن النتائج االأولية والثانوية تؤكد أنه فعال، منوها ان هناك اكثر من جهة عالمية تعمل على انتاج لقاح لفيروس كورونا، مؤكدًا أن التطعيم من فيروس كورونا سيكون سنوى مثله مثل الأنفلونزا.

