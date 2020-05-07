» غيوم وبرد واضطراب.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس غدا الجمعة حارًا نهارًا باردًا ليلا، وغائمًا جزئيًا علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، مع وجود فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة 20% تقريبا علي مناطق متفرقة من شمال الوجه البحري.

وقالت الهيئة إن حالة الطقس علي السواحل الشمالية معتدل نهارًا بارد ليلا، والرياح نشطة، غائم مع فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة علي مناطق متفرقة.

وأضافت، أن حالة الرياح نشطة علي السواحل الشمالية مما يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية علي غرب البحر المتوسط.

وعلي شمال الصعيد فالطقس مشمس وحار نهارًا بارد ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلا.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعه، على القاهرة، فإن الصغرى 17، والعظمى 34 والإسكندرية الصغرى 18 والعظمى 26.

أما شرم الشيخ، الصغرى 23، والعظمى 33، والغردقة الصغرى22 والعظمى 33، بينما دمنهور الصغرى 16، والعظمى 32.