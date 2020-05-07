» دراسة: الحجر المنزلي لم يبطئ انتشار كورونا

07 مايو 2020 - 08:54 م

كشفت دراسة جديدة أن قرارات الحكومة البريطانية بإبقاء المواطنين في الحجر المنزلي لم يبطئ انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) كما كان يؤمل.





وقام باحثون من جامعة إيست أنجليا بتحليل مجموعة من تدابير التباعد الاجتماعي المستخدمة في 30 دولة في أوروبا.





وقالوا إن حظر التجمعات الجماهيرية وإغلاق المدارس وبعض الأعمال غير الأساسية كانت أكثر الوسائل فعالية لاحتواء (كوفيد -19).





وقال الدكتور جولي برينارد ، أحد العلماء المشاركين في الدراسة لراديو (هيئة الإذاعة البريطانية 4): "وجدنا أن ثلاثة من إجراءات المكافحة كانت فعالة بشكل خاص ولم يكن الاثنان الآخران كذلك".





وأضاف: "يؤلمني أن أقول هذا لأن لدي أطفال أود أن أعود إلى التعليم، ولكن إغلاق المدارس كان الإجراء الوحيد الأكثر فاعلية، يليه التجمعات الجماعية".





وتابع: "يلي ذلك ما تم تعريفه... بأنه عمليات الإغلاق الأولية للأعمال. كانت هذه هي النقطة التي أغلقوا فيها النوادي الرياضية في المملكة المتحدة على سبيل المثال".





لكنه قلل من جدوى البقاء في المنزل، بوصفه أقل الإجراءات التي تم اتخاذها.





فيما يقول علماء آخرون أن الوباء بلغ ذروته قبل بدء الإغلاق في 23 مارس.





وانتقد البروفيسور يوهان جيسكي ، مستشار منظمة الصحة العالمية، وأحد كبار علماء الأوبئة السويديين عمليات الإغلاق في بريطانيا "غير المجدية".





وأشار إلى استراتيجية رئيس الوزراء بوريس جونسون، التي تظهر الأرقام أن عدد الوفيات في المملكة المتحدة يفوق عشرة أضعاف عدد الوفيات في السويد، التي لم تفرض إجراءات إغلاق مماثلة لبريطانيا.





وقال البروفيسور جسكي: "إن الإغلاق الصارم لا يحمي كبار السن والضعفاء الذين يعيشون في دور الرعاية، الذين تم اتخاذ قرار الإغلاق لحمايتهم".





وأشار إلى أنه لا يقلل من الوفيات الناجمة عن (كوفيد – 19)، وهو أمر واضح عند مقارنة تجربة المملكة المتحدة مع تجربة البلدان الأوروبية الأخرى، لافتًا إلى أنه "يدفع فقط الحالات الشديدة إلى المستقبل ولم يمنعها".



