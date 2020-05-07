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رامز جلال يجبر حسن شاكوش على الاعتذار لـ هاني شاكر

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حسن شاكوش
حسن شاكوش
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محمد فضل- متابعات

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هاني شاكر

رامز جلال

مقلب

حسن شاكوش

استضاف رامز جلال في برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، المطرب حسن شاكوش، في الحلقة الرابعة عشر من البرنامج.

وخلال تنفيذ المقلب، أجبر رامز جلال، حسن شاكوش على الاعتذار لنقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، ثم قام رامز جلال برشه بالمياه وتحريكه مرة أخرى، ليقول له شاكوش: "مش هحلك"، ليقول له رامز جلال: "انت بتهددني يا شاكوش"، ليتراجع الضحية.

وسخر رامز جلال من المطرب الشعبي حسن شاكوش قائلًا: "بعد أول ظهور ليه قضى على الغني والفن الأصيل".

وقال رامز عن حسن شاكوش: "أزميل الطرب الشعبي ومرزبت الطرب الشعبي".

ويشهد برنامج "رامز مجنون رسمي" في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين يُطلون مع رامز في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي.


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