«قارة واحدة مصير واحد» تواصل دعم الأفارقة في مصر

استكملت مؤسسة الحلم الإفريقي 2063، بالتعاون مؤسسة رامسكو الخيرية، "مبادرة قارة واحدة، مصير واحد"، لتوزيع المساعدات الغذائية على الجاليات الإفريقية في مصر.

ووزعت المؤسسة أكثر من 700 كيلو مواد غذائية على عشرات الأسر من الجالية الغينية في القاهرة، بالتنسيق مع سفير دولة غينيا ورئيس الجالية، بمنطقة عزبة النخل بالقاهرة.

وأكد سالي عاطف رئيس مؤسسة الحلم الإفريقي، أن ذلك استكمالا لمبادرة المؤسسة بدعم الجاليات الإفريقية في مصر، في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد، موضحة أن المؤسسة بدأت بتوزيع مطهرات ومعقمات على أكثر م ن300 أسرة إفريقية في مصر.

وأوضحت أن المؤسسة بالتعاون مع عدة مؤسسات أخرى ورجال أعمال وافراد، ستستمر في مبادرتها "قارة واحد، مصير واحد"، لدعم أخواتنا الأفارقة في مصر، مشيرة إلى أن بداية توزيع المواد الغذائية على الأسر الإفريقية في مصر.

وقالت راوية منصور رئيس مؤسسة رامسكو الخيرية، إن ذلك يأتي في ظل دور المؤسسة لدعم الجاليات الإفريقية الأكثير احتياجا والأولى بالرعاية، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأوضحت أن هناك الكثير من الأسر التي تأثرت بصورة كبيرة بسبب الفيروس الذي تسبب في انقطاع أعمالهم وزيادة حاجتهم إلى المواد الغذائية.

وشكر السفير الغيني ورئيس الجالية أيضا، مؤسسة الحلم الإفريقي على جهودها في دعم الجالية الغينية في مصر، والبدء بالجالية التي تعيش في منطقة عزبة النخل.

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