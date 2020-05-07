» صور.. زوجة نجم شهير تضبطه متلبسًا بالخيانة وتطارده بمسدس

07 مايو 2020 - 05:43 م

لم تستطع زوجة نجم كرة القدم الأمريكية، إيرل توماس، كبح جماح غضبها عندما رأته متلبسًا بالخيانة الزوجية، وقامت بمطاردته بمسدس صوبته إلى رأسه مهددة إياه بالقتل.





وفي تفاصيل الواقعة التي تعود إلى يوم 13 أبريل، فقد دبت الخلافات بين نجم فريق "بالتيمور رافينز" وزوجته، بسبب تعاطي الخمر، في ذلك اليوم، ليقوم ومعه شقيقه سيث توماس بمغادرة منزل الزوجية.







وأفاد موقع "TMZ" المتخصص في تغطية أخبار المشاهير، أنه في وقت لاحق، قررت زوجته نينا توماس تتبع المكان الموجود فيه من خلال تعقب حسابه على تطبيق "سناب شات"، حيث عثرت له على فيديو مع امرأة أخرى.





وعلى إثر ذلك، اتصلت بصديقتين وتتبعته إلى منزل قريب وبحوزتها مسدسه، أشارت في وقت لاحق إلى أنها أخذته من أجل "إخافته" فقط.





وعندما وصلت برفقة صديقتيها، عثرت على زوجها وشقيقه عاريين في السرير مع نساء أخريات، ما دفعها إلى سحب المسدس وتوجيهه إلى رأسه.







والتقطت امرأة من سكان المنزل، مقطع فيديو للمشاجرة، حيث شوهدت "نينا" تصوب البندقية "من مسافة أقل من قدم، وكان إصبعها على الزناد والأمان مفصول". كما نينا صوبت البندقية إلى النساء الأخريات الللاتي كن مع زوجها.





وتلقت الشرطة اتصالاً في الساعات الأولى يوم 13 أبريل بشأن الواقعة. وعندما وصلت إلى مكان البلاغ رأت الزوجة الغاضبة تقوم بمطاردة زوجها، حول سيارة، وكانت تحمل سكينًا، بينما كان زوجها يحمل مسدسًا. وقام الضباط بسحب أسلحتهم وأمروا الزوجين بالجلوس على الأرض، وامتثلا للأوامر.





وتم القبض عليها في وقت لاحق، وتم احتجازها بتهمة السطو على منزل بقصد ارتكاب اعتداء مشدد بسلاح مميت. كما تم القُبض أيضًا على صديقيتها.





