» سباحة شهيرة تجمع بين طليقها وعشيق تحت سقف واحد

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إن ريبيكا أدلينجتون
إن ريبيكا أدلينجتون
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فتحي مجدي

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كويتية تجمع بين زوجين بحيلة غريبة

جمعت السباحة البريطانية إن ريبيكا أدلينجتون، الحائزة على ميداليتين أولمبيتين بين زوجها السابق وعشيقها في منزلها تحت سقف واحد، خلال فترة الحجر المنزلي لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).
وأحضرت ريبيكا، زوجها السابق هاري نيدز (28 عامًا) إلى منزل العائلة في مانشستر حتى يتمكن من البقاء مع ابنته "سمر" ذات الأربع أعوام. 

وأحضرت كذلك السباح مايكل جونينج  (26 عامًا)، المقرب منهما، إلى جانب صديقها بيكي أندرو بارسونز (30 عامًا)، الذي ترتبط بعلاقة حب معه منذ عام 2018.


كانت بيكي (31 عامًا) انفصلت عن هاري في عام 2016 بعد 18 شهرًا من زواجهما لكنهما حافظا على علاقة جيدة بينهما.

ونقلت صحيفة "ذا صن" عن مصدر: "ما زالا على ما يرام بشكل جيد على الرغم من طلاقهما، وصديق هاري مايكل مقرب منهما أيضًا. إنهم يستمتعون بصحبة بعضهم البعض، وما لم يكن لديهم تفكير في اهتمامهم المشترك بالسباحة".


ونشر هاري الأسبوع في الماضي صورة لهم علق عليها: "لا يمكن أن أتمنى أن أكون عالقًا في المنزل مع مجموعة أفضل من هذه". وأشاد بصداقته مع بيكي ومايكل لمساعدته خلال الحجر الصحي.

وفازت بيكي بميداليتين ذهبيتين في أولمبياد بكين 2008، وكسرت الرقم القياسي في 800 متر سباحة حرة. وكانت أول بطلة سباحة أولمبية في بريطانيا منذ 20 عامًا.


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