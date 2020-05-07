علماء: حيوان «اللاما» مفتاح علاج كورونا

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اكتشف علماء في بلجيكا، أن الأجسام المضادة الموجودة في دم حيوان اللاما يمكن أن تمثل مفتاح العلاج من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).
وقبل بضعة أسابيع، حدد باحثون من معهد فلامز للتكنولوجيا الحيوية في "جنت" ببلجيكا، الأجسام المضادة في دم "اللاما"
 التي يقولون إنها يمكن أن تساعد في إيقاف الفيروس التاجي.

وكشفت دراسة نشرتها مجلة علمية بعنوان: "خلية أساس هيكلية لإبطال مفعول فيروسات Betacoronavir، بواسطة الأجسام المضادة ذات النطاق الواحد"، أن الأجسام المضادة الصغيرة التي تم إنشاؤها بواسطة الجهاز المناعي أثبتت فعاليتها ضد فيروسات، مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS) ومتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (SARS) في الماضي.

وكشفت الدراسة أن الحجم الصغير للأجسام المضادة يسمح لها باستهداف الفيروسات المجهرية، بشكل أكثر فعالية. وهذا ما يعرف بتقنية الجسم النانوي.

وكان الفريق البحثي، بقيادة كزافييه سايلنز، ودانيال راب، والدكتور جيسون ماكليلان، عالم الفيروسات الهيكلي بجامعة تكساس في أوستن، يعمل بالفعل على استخلاص علاج من دم "اللاما" في يناير الماضي، عندما بدأت الأخبار تنتشر حول ظهور فيروس جديد مميت في الصين.

وتوصل الباحثون إلى أن الأجسام المضادة لللاما الأصغر التي يمكن أن تحيد (السارس) من المحتمل جدًا أن تتعرف أيضًا على فيروس (كوفيد – 19)".

وقال الدكتور سايلنز: "لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لمحاولة إدخال هذا إلى العيادة. وأضاف: "إذا نجحت، فإن اللاما وينتر تستحق تمثالًا".

وفي فصل الشتاء، تنتج اللاما، مثل جميع الإبل - عائلة الثدييات التي تحتوي أيضًا على الألبكة والكتلة - كميات وفيرة من الأجسام المضادة الصغيرة التي يسهل التعامل معها في المختبر. وهذا جزء أساسي من فعاليتها.

وأشار دانيال وراب، وهو طالب دراسات عليا بجامعة تكساس في أوستن وكلية دارتموث إلى أن أسماك القرش لديها هذه الأجسام المضادة الأصغر أيضًا.

لكنه قال إنها "لا تمثل نموذجًا تجريبيًا رائعًا، وهي أقل احتضانًا من اللاما". 

ويأمل الفريق أن يؤدي العلاج بالأجسام المضادة التي يقومون بتطويرها إلى تحصين العاملين الرئيسيين - مثل الأطباء والممرضات الذين يتعاملون مع مرضى فيروس كورونا - ضد الإصابة بالمرض.

ويتوقع أن تحتاج حقن الأجسام المضادة إلى تكرارها بانتظام، ربما كل شهر تقريبًا، للحفاظ على التأثير الوقائي. 

لكن يتنعين إجراء المزيد من الاختبارات - بما في ذلك التجارب البشرية للتأكد من عدم وجود آثار جانبية غير متوقعة لحقن دم اللاما.

واستُخدمت الأجسام المضادة لأول مرة في أبحاث فيروس نقص المناعة البشرية في الثمانينيات. وكُشف عن هذه الخصائص الفريدة للأجسام المضادة الموجودة في دم أنواع الإبل (الإبل، اللاما وغيرها)، لأول مرة من قبل جامعة بروكسل في عام 1989.

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