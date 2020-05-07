قلق في إيران بسبب تزايد إصابات فيروس كورونا

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أعربت وزارة الصحة الإيرانية، عن قلقها إزاء الوضع الصحي في إقليم خوزستان جنوب غربي البلاد، بسبب زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم الوزارة كيانوش جهانبور، إن الأوضاع في الإقليم مقلقة، نظرا لازدياد أعداد المصابين الذين يعالجون داخل المستشفيات أو في العيادات الخارجية، مؤكدا على ضرورة أن يبقى السكان في بيوتهم ويتقيدوا بالإرشادات الصحية.

وقال رئيس مستشفى "الرازي" في مدينة الأهواز، مركز الإقليم، إن الفيروس ينتشر في المدينة ويتكاثر على نحو سريع، مشيرا إلى أن خمسين بالمائة من المراجعين المصابين بالفيروس، في حالة صحية حرجة، ويدخلون مباشرة غرف العناية المركزة، وأضاف أن غرفة العناية المركزة في المستشفى تضم حاليا ستين مصابا يعانون من مشكلات حادة في التنفس.

من جانبه قال إيرج حريرجي، نائب وزير الصحة، إن سبب زيادة تفشي العدوى في خوزستان في المرحلة الراهنة، يعود إلى تأخر وصول الفيروس إليها، مقارنة بالأقاليم الأخرى.


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