» صادم.. قرد يهاجم «بنك» للاستيلاء على ماكينة صرف النقود

07 مايو 2020 - 04:33 م

كشف التحقيق في محاولة سرقة أحد البنوك بالهند عن مفاجأة غير متوقعة، بعد أن قام الموظفون بفحص كاميرات المراقبة، حيث أصابهم الذهول عندما اكتشفوا أن المتهم في الواقعة قرد كان يحاول انتزاع آلة صرف نقود من الحائط.





وداهم القرد كشكًا لصرف النقود في أحد البنوك بالعاصمة الهندية دلهي محاولاً الاستيلاء على ماكينة صرف النقود، لتنطلق صافرات الإنذار.











وعندما حضر الموظفون، اشتبهوا في البداية في محاولة سرقة فاشلة، لكن عندما فحصوا كاميرات المراقبة، اكتشفوا أن قردًا هو المتورط في محاولة السرقة.

وقال مصدر مصرفي: "أحد المصرفيين الذين وصلوا إلى الكشك عثروا عليه مكسورًا، واشتبه في أن يكون ذلك متعلقًا بقضية سرقة". وأضاف "تم فحص كاميرات المراقبة في وقت لاحق، التي كشفت عن تورط قرد في العملية".





وتقول صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، إن شوارع الهند، أصبحت أكثر جرأة حاليًا، تزامنًا مع حالة الإغلاق المفروض لمنع تفشي فيروس كورونا، في ظل قلة أعداد المواطنين في الشوارع.





وبحسب تقارير، قامت جحافل القرود بشن حملات هجوم منتظمة على المحاصيل ومحلات المواد الغذائية .





بينما يتطوع بعض الناس لإطعامها خشية من أن تتسبب في المزيد من المشاكل إذا لم تحصل على الطعام، على الرغم من أن الخبراء يقولون إن من الأفضل تركها وحدها.







ووجدت الحكومة الهندية نفسها تحت حصار القرود التي استولت على مكاتب كبار المسؤولين.





وفي البنجاب وهاريانا في شمالي الهند، التي تضم مقار وزراء الحكومة، وصلت القرود إلى بعض المكاتب الحكومية واتخذتها مقرًا لإقامتها.





وتفيد تقارير لصحيفة "إنديان إكسبرس": "لقد استولت القرود حرفيًا على أمانة البنجاب وهاريانا، التي تضم مكاتب رؤساء الوزراء في كلا الولايتين، والوزراء ومكاتب كبار الموطفين".



