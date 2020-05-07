"الحظر الكامل يعني الانهيار".. رسائل "مدبولي" للمواطنين

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عقد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس 7 مايو، مؤتمرا صحفيا، للإعلان عن قرارات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وبعث رئيس الوزراء خلال الاجتماع بعدة رسائل للمواطنين، بشأن أزمة كورونا، لحثهم على توخي الحذر خلال الفترة والمقبلة والتعايش مع المرض، وتمثل أبرز ما جاء في كلمته في التالي:.

- مصر تميزت منذ بداية أزمة فيروس كورونا بتحقيق التوازن.

- الحظر الكامل في بعض الدول أدى لانهيار اقتصادها.

- لم يحدث أي نوع من ندرة أو اختفاء السلع أو تغير في أسعارها رغم أزمة كورونا.

- تكبدنا أعباء اقتصادية كبيرة خلال الـ3 أشهر الماضية بسبب كورونا، وحرصنا على عدم تحمل المواطن أي منها.

_ الموازنة الجديدة شملت زيادة 25% في قطاع الاستثمارات من بينها 100 مليار جنيه زيادة ببند الأجور والمعاشات بالموازنة الجديدة.

- نقر قبل نهاية رمضان كافة الإجراءات والاشتراطات التي سوف يتبعها المواطنون في الأماكن المفتوحة أو المغلقة.

- استمرار العمل بنفس الإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها منذ أول رمضان حتى نهاية الشهر المعظم لتستمر ساعات الحظر من الـ9 مساء حتى 6 صباحا.


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