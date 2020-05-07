مستشار الرئيس: "كورونا" موجود منذ 2003

07 مايو 2020 - 04:29 م

قال مستشار رئيس الجمهورية، لشئون الصحة، الدكتور محمد عوض تاج الدين، إن فيروس كورونا موجود منذ سنوات عديدة وأصيب به أشخاص فى عامي 2003 و2014، ولكن السلالة التى ظهرت فى نهاية عام 2019 هى سلالة جديدة وشرسة، ولا توجد أى مقاومة لها حتى الآن لعدم وجود أجسام مضادة فى جسم الإنسان لتلك السلالة.

وأضاف مستشار الرئيس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" الذى تقدمه الإعلامية خلود زهران، على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يجب التعايش مع فيروس كورونا، لأنه مثله مثل أى فيروس موجود معنا فى الحياة، لافتًا إلى أن فيروس كورونا معروف منذ القدم أنه أحد الفيروسات التي تسبب التهابات ومشكلات فى الجهاز التنفسي.

وأشار إلى أنه كل فترة تظهر سلالة جديدة للفيروس مثله مثل الإنفلونزا الموسمية والذى يتطور كل عام عما قبله.

وتابع "تاج الدين" :" أن تلك السلالة ستضعف مع الوقت، وقد يكون هناك تطيعم لها أو دواء للعلاج منها، ولكن تلك الفترة يوجد نشاط للفيروس لذلك يجب اتباع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا وتحقيق التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات والحرص على غسل اليدين بشكل مستمر.