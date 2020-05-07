مطرب مهرجانات.. مفاجأة في ضيف "رامز" الليلة

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رامز جلال مجنون رسمي
رامز جلال مجنون رسمي
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يقع حسن شاكوش ضحية حلقة اليوم الخميس من برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه رامز جلال، على قناة "MBC مصر" في تمام السادسة والنصف مساءً، ويُعاد الساعةً الواحدة بعد منتصف الليل .

ويشهد برنامج  "رامز مجنون رسمي" في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين يُطلون مع رامز في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي .

يعرض برنامج "رامز مجنون رسمي" على " MBCمصر" يومياً خلال شهر رمضان في تمام الساعة 6:30 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل .


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