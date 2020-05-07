زواج غادة عبدالرازق للمرة الـ12.. تعرف على زوجها

07 مايو 2020 - 04:19 م

تزوجت الفنانة غادة عبدالرازق، للمرة الـ 12 من هيثم زنيتا، مدير تصوير مسلسلها الجديد "سلطانة المعز"، الذي تقوم ببطولته ويتم عرضه في دراما رمضان 2020.

ووفقاً لموقع "فوشيا"، قالت مصادر إن الفنانة عقدت قرانها قبل أسبوعين في كواليس تصوير مسلسلها (سلطانة المعز)، وأن مؤلف ومخرج المسلسل قد شهدا على عقد الزواج.

وتضمنت إحدى حلقات المسلسل مشاهد لحفل زفاف ضمن الأحداث، إلا أنه تم استغلالها -أيضا- في اعتبارها حفل زفاف مصغرا للاحتفال بزواج الفنانة غادة عبدالرازق من هيثم زنيتا.

ومن المقرر أن يقيم الزوجان حفل زفاف على نطاق ضيق بحضور المقربين فقط، وذلك عقب انتهاء شهر رمضان. يُذكر أن الفنانة غادة عبدالرازق أعلنت العام الماضي في مقابلة متلفزة لها أنها تزوجت 11 مرة خلال حياتها، وكان الزواج الأول وهي في عمر 17 عاما، وأنجبت بعد عام ابنتها روتانا.