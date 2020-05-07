» تأجيل النظر فى شكوى الأهلى ضد "السعيد"

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قررت لجنة شئون اللاعبين، تأجيل النظر فى الشكاوى المقدمة من الأندية واللاعبين وبقية عناصر المنظومة الرياضية إلى ما بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك.

وأحال وليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية العديد من الشكاوى يأتي فى مقدمتها أزمة النادى الأهلي إلى لجنة شئون اللاعبين من أجل دراسة جواز النظر فيها من عدمه تمهيدًا لغلق الملف برمته.

كان النادى الأهلي تلقى ردا من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا برفض شكواه ضد عبدالله السعيد ما جعله يتقدم بشكوى إلى الجبلاية مجددا.


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