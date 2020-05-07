» الوزراء: تحرير محاضر لأكثر من 4 آلاف مواطن خالفوا مواعيد الحظر

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مدبولي

الوزراء: استمرار الإجراءات الاحترازية ومواعيد الحظر حتى نهاية رمضان

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مدبولي
مدبولي
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متابعات- الدويني فولي

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«الوزراء» يعلن مواعيد الحظر في رمضان

محاضر

مصطفى مدبولى

مواطنين

حظر التجول

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تريد من المواطن المصرى الحفاظ على صحته وسلامته الصحية، مؤكدا أنه تم تحرير محاضر لكثر من 4 لاف مواطن ليلة أمس لمخالفتهم مواعيد الحظر.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي حول مستجدات كورونا، أن هناك مطالبات بتشديد مواعيد الحظر والتعامل مع المواطنين بطريقة أكثر شدة ولكن ليس هذا هو الحل إنما الحل في وعي المواطن، مشيرا إلى أنه ما زال عدد اصابات المواطنين بفيروس كورونا في حدود قدرات الدولة.

وكان مدبولي قد أعلن ، استمرار الإجراءات الاحترازية وحظر التجوال بنفس المواعيد والإجراءات حتى نهاية شهر رمضان المبارك.


وقال  إن مصر قدمت تجربة متميزة في أزمة كورونا، وتحقيق التوازن في الحفاظ على صحة المواطنين، لكن في نفس الوقت الاستمرار في الحفاظ على عجلة الإنتاج، مشيرا إلى أن هناك دولا أخذت تجربة الحذر الكامل مما حدث انهيار كامل في الاقتصاد واختفاء السلع الرئيسية للدول المتقدمة وتوقف لعجلة الاقتصاد.


وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، أن مصر حرصت على العمل بتوازن، والمواطن شعر بعدم اختفاء السلع في الحياة اليومية، موضحا أن الدولة حريصة بكل خططها لـ6 شهور مقبلة في توافر السلع، مع تكبد أعباء اقتصادية كبيرة خلال الشهور الماضية في بداية الأزمة.

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