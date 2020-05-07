» اجتماع مهم لوفد "فيفا" بالجبلاية

07 مايو 2020 - 02:27 م

تعقد اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، اجتماعا مع مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم بنظام الفيديو كونفرانس، حيث يشرح فيفا طريقة التعامل مع الوضع الراهن بالنسبة للنشاط الكروي سواء تم استئنافه أو تقرر إلغاؤه.

ويلقي فيفا، نفس المحاضرة على جميع الاتحادات في العالم من خلال اجتماعات فيديو كونفرانس، بجانب الاستماع لمشاكل الاتحادات المختلفة ومنها مشكلة مصير الانتخابات الجديدة للجبلاية المقرر لها في أغسطس المقبل سواء بإقامتها من عدمه وكذلك مدة المجلس الجديد حال انعقادها سواء سنة واحدة أو 4 سنوات.