الوزراء: استمرار الإجراءات الاحترازية ومواعيد الحظر حتى نهاية رمضان

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إيمان هاني

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الحظر

مؤتمر

كورونا

مدبولى



حسم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الجدل الثائر حول حظر التجوال لنهاية شهر رمضان ،مؤكدا أنه تم التوافق على استمرار نفس الإجراءات المتبعة منذ بداية شهر رمضان حتى نهاية الشهر الفضيل.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر الإعلان عن الإجراءات الوقائية الجديدة لمواجهة فيروس كورونا، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، بأنه سيكون هناك متابعة يومية دقيقة للوضع، من حيث عدد الإصابات.

وتابع :" الحكومة بذلت كل ما في وسعها للحد من تفشي فيروس كورونا، منوها بأن المسئولية الأكبر تقع على المواطن في التزامه بالإجراءات ،معقبا: "الأهم من توقيت الحظر هو سلوكيات المواطن".

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