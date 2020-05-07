  • الخميس 07 مايو 2020
  • بتوقيت مصر02:01 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ارشيف

«صلاح» يطارد "ميسى" على رقم قياسى جديد

كنائس مصر

متحدث الأرثوذكسية يكشف حقيقة إعادة فتح الكنائس

رمضان عبد المعز

3 لا يصابون بالزهايمر أشهرهم مستخدم زيت الزيتون

3 آلاف حالة اعتداء جنسي داخل سيارات " أوبر"

تداعيات كورونا.. "أوبر" تسرح 40% من العمالة في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قراران جمهوريان جديدان لـ "السيسي"

الوزراء

بدء اجتماع الوزراء.. وقرارات مهمة بشأن عيد الفطر

بسمة وهبة

بسمة وهبة تزور أبناء" المنسي" بصحبة طفل شهير

ارشيف

«البرنس» يهدد مسلسل «رمضان» بالمقاضاة

وزير التعليم

التعليم تستعد لامتحانات الثانوية بـ 56 ألف بوابة تعقيم

علي جمعة

علي جمعة: اشتروا هدايا لبعض

برلمانية لـ"وزير التعليم" كلامك غير منطقى

الحياة السياسية

ماجدة نصر
ماجدة نصر
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

وزير التعليم: إحنا الدولة الوحيدة اللي عندها امتحانات

#

وزير التعليم : 950 مليون جنيه تكلفة التأمين الطبي لطلاب الثانوية

#

الجندي لـ"وزير الأوقاف": أتحفتنا يا معالي الوزير

#

وزير الصحة الأردني يحذر من موجة ثانية لـ"كورونا"

البرلمان

التعليم

طارق شوقى

كورونا

ماجدة نصر

انتقدت الدكتورة ماجدة نصر وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، تصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بشأن أن الوزارة تدرس أن يكون الأسبوع الدراسي لمدة يومين فقط في العام المقبل لمواجهة كورونا، قائلة: "كلام غير منطقي لأن هذا الإجراء لن يمنع انتشار كورونا".

وأضافت نصر في تصريحات صحفية أن الوزير لم يعرض الأمر على البرلمان لمناقشته فضلا عن أن هناك مشكلات عديدة ستؤدي لانتشار الفيروس منها تردي حالة الفصول الدراسية والكثافة الكبيرة في الفصول إلى جانب سوء حالة الحمامات وحنفيات المياه.

وتابعت: "لا يوجد أي تراجع عن تطبيق الجانب الإلكتروني في التعليم بعد كورونا باعتباره إحدى وسائل التعليم الحديث والذي تسعى الدولة إلى تطويره ورئيس الوزراء قال إن القرارات التي تصدر أسبوعية وبالتالي يصعب التكهن بتطبيقها من عدمه".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

زحام الفتوى والسؤال.. وإيمان (الست غالية)

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» موعد عودة الجماهير للدورى الإنجليزي
» برلمانية لـ"وزير التعليم" كلامك غير منطقى
» "اشتروا ملابس العيد".. أخبار جديدة بشأن جائحة كورونا
» الإفتاء: صلاة التهجد لا تغني عن التراويح
» ممنوع تسكين غرف الفنادق إلا بعد المغادرة بـ 48 ساعة
» بعد البرنس.. أحمد زاهر:"أنا كرهت نفسي"
» برلمانية: فيه ناس أعرفهم مش مصدقين وجود كورونا
» "القبلات حرام".. عبير صبري تثير الجدل من جديد
» مسلسل يكشف فبركة برنامج فيفي عبده
» نجلاء بدر تثير ضجة بصورة جديدة
» تهز بلد عربي.. طفلة تشنق نفسها تأثرا بمسلسل تركي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:37

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية