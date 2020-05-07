» برلمانية لـ"وزير التعليم" كلامك غير منطقى

07 مايو 2020 - 01:30 م

انتقدت الدكتورة ماجدة نصر وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، تصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بشأن أن الوزارة تدرس أن يكون الأسبوع الدراسي لمدة يومين فقط في العام المقبل لمواجهة كورونا، قائلة: "كلام غير منطقي لأن هذا الإجراء لن يمنع انتشار كورونا".



وأضافت نصر في تصريحات صحفية أن الوزير لم يعرض الأمر على البرلمان لمناقشته فضلا عن أن هناك مشكلات عديدة ستؤدي لانتشار الفيروس منها تردي حالة الفصول الدراسية والكثافة الكبيرة في الفصول إلى جانب سوء حالة الحمامات وحنفيات المياه.



وتابعت: "لا يوجد أي تراجع عن تطبيق الجانب الإلكتروني في التعليم بعد كورونا باعتباره إحدى وسائل التعليم الحديث والذي تسعى الدولة إلى تطويره ورئيس الوزراء قال إن القرارات التي تصدر أسبوعية وبالتالي يصعب التكهن بتطبيقها من عدمه".

