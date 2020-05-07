«صلاح» يطارد "ميسى" على رقم قياسى جديد

07 مايو 2020 - 01:29 م

تصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، قائمة اللاعبين الأكثر اشتراكا في الأهداف بالدوريات الأوروبية، برصيد 126 هدفا، متفوقا على النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي.

شبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات، نشرت قائمة لأكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف من خلال التسجيل وصناعة الأهداف معا، ضمن الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى بداية من موسم 2017-18 وحتى الآن.

وحل "الفرعون" بالمركز الثاني برصيد 94 هدفا، علما أنه انضم إلى صفوف "الريدز" بداية من الموسم 2017-18، أي أن الإحصائية المذكورة احتسبت منذ انضمام صلاح للفريق الإنجليزي.

وجاء ثالثا هداف لاتسيو الإيطالي شيرو إيموبيلي برصيد 93 هدفا.