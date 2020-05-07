» ممنوع تسكين غرف الفنادق إلا بعد المغادرة بـ 48 ساعة

07 مايو 2020 - 01:19 م

أعلنت وزارة السياحة والآثار، إضافة بندين جديدين إلى ضوابط تشغيل الفنادق والمنتجعات السياحية الراغبة في التشغيل اعتبارًا من 15 من مايو الجاري لاستقبال وفود السياحة الداخلية بنسبة 25% من الطاقة الفندقية و50% اعتبارًا من يونيو القادم.





وأكدت غرفة المنشآت الفندقية برئاسة ماجد فوزي أن قطاع الشئون الفنية بوزارة السياحة والآثار برئاسة يمني البحار أكد ضرورة الالتزام بعدم تسكين الغرفة بعد مغادرة النزلاء إلا بعد مرور 48 ساعة على الأقل يتم خلالها اتخاذ كافة إجراءات التعقيم والتطهير وفقًا للمعايير الصحية المعتمدة.









وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالإعلان بشكل واضح عن الضوابط في كافة المناطق والمرافق التي يرتادها نزلاء الفندق.









وكانت وزارة السياحة والآثار أعلنت عن موعد عودة السياحة الداخلية بعد إصدار مجلس الوزراء الضوابط العامة التي يجب الالتزام بها لتشغيل الفنادق والمنتجعات السياحية اعتبارًا من الـ 15 من مايو الجاري شريطة العمل بـ 25% من إجمالي الطاقة الفندقية وبنسبة 50% اعتبارًا من يونيو القادم.







