3 لا يصابون بالزهايمر أشهرهم مستخدم زيت الزيتون

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دي إم سي

رمضان عبد المعز

الزهايمر



أكد الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، أن هناك ثلاث شخصيات لا يُردون إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ ولا يصابون بالزهايمر.

وقال "عبدالمعز"، خلال حواره لبرنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "دي أم سي"، إن الشخصيات الثلاثة التي لا تتعرض لمرض الزهايمر، هى شخص كثير السجود لله وقارئ القرآن الكريم ومستخدم زيت الزيتون.

وتابع:"حامل القرآن ممكن يتعب تعب جسمي وباطني ولكنه لا يتعرض لغياب الذاكرة، معقبا: "دي بشرة خير لجميع المشايخ والدعاة حول العالم، مستكملا: "نترك التخصصات الطبية لأصحاب الطب.. حتى لا يعترض أحد على هذا".

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