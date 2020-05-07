تداعيات كورونا.. "أوبر" تسرح 40% من العمالة في مصر

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وكالات- الدويني فولي

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تسريح

عمال

أوبر،

تداعيات

فيروس كورونا

بدأت أزمة فيروس كورونا تلقي بظلالها، حيث كشفت موظفة في شركة أوبر تكنولوجيز وموظفان سابقان، إن الشركة سرحت مئات الموظفين بمكاتبها في مصر يوم الأربعاء.

وقالت أن بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، الشركة بدأت في تخفيضات أوسع نطاقا في العمالة علي مستوي الدول المتواجدة فيها. 

وبحسب رويترز، قال الموظفان اللذان فقدا عملهما يوم الأربعاء والموظفة التي احتفظت بعملها، إنه جرى إبلاغهم بتسريح نحو 40 بالمئة من الموظفين في مكاتب أوبر في مصر.


وأضافوا أن العدد الإجمالي للموظفين، كان يتراوح بين 650 و700.



جاء ذلك بينما أعلنت أوبر أنها ستلغي نحو 3700 وظيفة بدوام كامل عالميا، وهو ما يعادل 17 في المئة من عدد موظفيها.


وامتنع متحدث باسم الشركة عن ذكر تفاصيل تسريح الموظفين في مصر، لكنه قال إن التغييرات تشمل 46 دولة إجمالا.


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