» "اشتروا ملابس العيد".. أخبار جديدة بشأن جائحة كورونا

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إكسترا نيوز

كورونا

عيد الفطر

الناظر



أكد الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، أن التوتر العصبي يؤثر على مناعة الإنسان بالسلب، مطالبا ضرورة التأكد من حقيقة الخبر قبل تداوله أو تصديقه.

وأضاف "الناظر"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" ، اليوم الخميس، أن هناك 3 أمور يمكن من خلالها مواجهة فيروس كورونا، وهى غسل الأيدي باستمرار، ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة، الحفاظ على المسافة الآمنة بيننا وبين بعض.

وتابع: "غسيل الأيدي بالماء والصابون قبل الأكل أمر صحي، وليس وسواسا، مناشدا الراغبين في شراء ملابس عيد الفطر أن يتوجه الآن للشراء، ولا ينتظروا قبل العيد بـ 72 ساعة، حتى لا يكون هناك تكدس على المحلات".

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