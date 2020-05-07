متحدث الأرثوذكسية يكشف حقيقة إعادة فتح الكنائس

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متابعات - محمد إبراهيم

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إعادة فتح

نفى القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صدور أي قرارات أو توصيات لإعادة فتح الكنائس.

وقال "حليم" خلال تصريحات له، إن أي بيانات صادرة من الكنيسة تجدونها على الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية وكذلك مجلة الكرازة.

وتابع:إنه بالنسبة للبيان المتداول بتنظيم صلوات القداس فهو يخص إحدى كنائسنا في المهجر، لافتا إلى أن كل كنيسة في الخارج تتبع الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة التي بها الكنيسة.

وكانت الكنيسة القبطية قررت تعليق كافة الأنشطة والصلوات والفعاليات بمختلف الكنائس على مستوى الجمهورية ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتبعها للوقاية من فيروس كورونا.


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