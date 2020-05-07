» بعد البرنس.. أحمد زاهر:"أنا كرهت نفسي"

نشر الفنان احمد زاهر، صورة من دوره فى مسلسل البرنس من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام ".

وعلق أحمد زاهر على الصورة قائلا "يخرب بيتك يا فتحي ده أنا كرهتك ياتري بكرة هايحصل أيه #فتحي #البرنس تأليف وأخراج #محمد_سامي ".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى:"أنت عبقرى - العالمى - ما شاء الله عليك".

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس"، و"رضوان البرنس" الذي يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، ما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم".

المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين