» برلمانية: فيه ناس أعرفهم مش مصدقين وجود كورونا

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الحدث اليوم

كورونا

مي محمود

أكدت النائبة مي محمود، عضو مجلس النواب، أن جائحة كورونا أصبحت أمرًا واقعًا، ليس في مصر فقط، ولكن في العالم أجمع، و يجب التعايش معه ".

وأضافت "محمود"، خلال حوارها لبرنامج "حوار مع مسئول"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم" أن مصر قامت بتطبيق جزء كبير من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ورغم ذلك هناك زيادة في الإصابات، وهذا يرجع إلى قلة الوعي لدى بعض الشعب المصري.

وتابعت:"في ناس أعرفهم شخصيا لحد دلوقتي مش مصدقة إن في كورونا على الرغم من زيادة أعداد الإصابات والوفيات كل يوم،مشددة على ضرورة العمل على زيادة وعي الشعب المصري بأزمة كورونا خلال الفترة المقبلة.

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